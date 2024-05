Intervista a Leonardo Di Stefano Ruiz: 'Le mie origini italiane giocano un ruolo importante nella mia carriera'

Buongiorno, grazie per l’invito. Mi sento ben preparato e concentrato. Naturalmente c’è un po‘ di nervosismo, ma fa parte del gioco. Sono pronto a dare tutto e a mostrare il meglio di me.Oluwafemi Oyeleye è un pugile molto talentuoso ed esperto. Ha un record impressionante ed è conosciuto per la sua velocità e tecnica. Il mio team ed io abbiamo analizzato attentamente il suo stile di combattimento e ho sviluppato strategie di allenamento specifiche per prepararmi alle sue forze e debolezze. Questo include sessioni di sparring, esercizi tecnici e allenamenti strategici.Le mie origini italiane giocano un ruolo importante nella mia carriera. L’Italia ha una lunga e orgogliosa tradizione nella boxe e mi sento legato a questa tradizione. La mia famiglia e la mia cultura mi hanno insegnato la disciplina, la perseveranza e la passione, che sono tutti elementi fondamentali del mio allenamento e dei miei combattimenti. Anche il mio stile di boxe è influenzato dalla scuola italiana, che pone l’accento sulla tecnica e la precisione. Mando un saluto speciale al popolo di Vico del Gargano e un saluto speciale alla mia famiglia e il Bar Capriccio che si trova proprio a Vico del Gargano e che e diventato il mio primo Sponsor italiano.La preparazione mentale è altrettanto importante quanto l’allenamento fisico. Medito regolarmente e visualizzo l’incontro per rafforzarmi mentalmente e affinare la mia concentrazione. Inoltre, lavoro con uno psicologo dello sport che mi aiuta a superare i blocchi mentali e a prepararmi al meglio per l’incontro. Anche i discorsi positivi con me stesso e la definizione di obiettivi realistici fanno parte della mia preparazione mentale.Vorrei ringraziare tutti i miei fan per il loro sostegno. La vostra fiducia in me significa molto e mi dà ulteriore motivazione per dare il massimo. Il 22 giugno darò tutto e spero di offrirvi un incontro emozionante e di successo. Grazie mille per il vostro supporto e restate sintonizzati!Grazie mille! Darò il massimo per rendervi tutti orgogliosi.