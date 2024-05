Michele Laforgia partecipa al sit-in di Generazione Urbana contro l'autonomia differenziata

BARI - Il candidato sindaco per Bari, Michele Laforgia, sarà presente domani al sit-in organizzato da Generazione Urbana contro l'autonomia differenziata.L'autonomia differenziata rappresenta un tema politico di enorme rilevanza, con implicazioni significative per il territorio del meridione italiano. La lista under 30 per Laforgia sindaco, Generazione Urbana, si mobilita con questo sit-in di protesta per esprimere il proprio dissenso verso una misura che potrebbe penalizzare in modo drammatico il sud del Paese.L'appuntamento è fissato per domani, domenica 5 maggio, alle ore 16:45, in Piazza Diaz. Laforgia e il movimento Generazione Urbana invitano i cittadini a partecipare attivamente a questa manifestazione per difendere gli interessi del territorio e per promuovere una maggiore equità e solidarietà tra le diverse regioni italiane.