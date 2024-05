Poli Bortone nelle Marine leccesi: Assessorato alle Marine più attuale che mai

LECCE - Adriana Poli Bortone, candidata sindaco di Lecce per il centrodestra, ripropone l'Assessorato alle Marine, un'istituzione precedentemente attiva durante i nove anni della sua guida dell'amministrazione comunale (dal 1998 al 2007), ma successivamente cancellata dalla gestione di centrosinistra."Dopo un sopralluogo nelle località del litorale, da San Cataldo a Torre Rinalda, le conseguenze sono sotto gli occhi di tutti", afferma Poli Bortone. Questa mattina, in particolare, ha incontrato residenti e villeggianti a Spiaggiabella e Torre Chianca, i quali hanno espresso rabbia e frustrazione per le numerose situazioni di disagio dovute all'assenza di servizi, anche quelli essenziali. Un problema aggiuntivo riguarda il divieto di disinfestazione per zanzare ed altri insetti nell'area e nelle immediate vicinanze del Parco di Rauccio, creando notevoli disagi per i residenti.L'Assessorato alle Marine, sottolinea Poli Bortone, si impone oggi più che mai, anche perché l'attuale Amministrazione non ha attivato nessuno strumento di partecipazione. "I cittadini che vivono, lavorano, villeggiano nei centri del litorale devono avere la possibilità di dialogare con il Comune", sottolinea. "Sono in molti a ricordare l'attenzione che veniva loro dedicata quando era attivo l'Assessorato alle Marine".La proposta di riattivare l'Assessorato alle Marine evidenzia la volontà di Poli Bortone di porre maggiore attenzione alle esigenze dei residenti e dei villeggianti nelle località costiere di Lecce. Resta da vedere come questa proposta verrà accolta dall'elettorato e quali saranno le azioni concrete messe in atto per migliorare la situazione delle Marine leccesi, nel caso Poli Bortone venga eletta sindaco.