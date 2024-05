Anna Maria Tarantino candidata sindaca di PD e Sinistra Italiana a Trinitapoli: invito alle altre forze di centrosinistra

- Il Partito Democratico e Sinistra Italiana di Trinitapoli hanno annunciato ufficialmente la candidatura di Anna Maria Tarantino come sindaca per guidare la lista di centro sinistra alle prossime elezioni comunali. Tarantino, esponente dell'area PD, si presenta come una figura aperta a tutte le altre forze politiche di centrosinistra, con l'obiettivo di contrastare le candidature di Francesco di Feo di Resilienza Trinitapolese ed Emanuele Losapio della lista SìAmo Trinitapoli.L'ufficializzazione della candidatura è stata confermata dai dirigenti del Partito Democratico, tra cui l'ex sindaco degli anni novanta Giuseppe Brandi, il quale ha elogiato il lavoro svolto da Tarantino come attivista politica e consigliera comunale di opposizione. Brandi ha sottolineato l'importanza del ruolo di Tarantino nel mettere in luce problematiche e inefficienze dell'amministrazione comunale, ricordando il suo impegno insieme ad altri consiglieri dell'opposizione.Sinistra Italiana ha anche sottolineato il proprio sostegno alla candidatura di Tarantino, evidenziando la necessità di cambiamento rispetto alla gestione passata del centrodestra trinitapolese. Il segretario sezionale di Sinistra Italiana Franco Carulli ha ribadito l'importanza di voltare pagina rispetto alle esperienze precedenti, affermando che la città ha bisogno di un nuovo corso politico.Durante un comizio pubblico, Tarantino ha lanciato un appello all'unità a tutte le altre forze politiche di centro sinistra, invitando specificamente Pasquale Lamacchia, attivista del M5S, e Tiziana De Pasquale, leader di Trinitapoli Futura, a collaborare per il bene della città. De Pasquale, in una conferenza stampa precedente al comizio, ha manifestato la sua disponibilità al dialogo costruttivo e ha espresso l'aspirazione al rinnovamento della classe politica locale.L'invito all'unità da parte di Tarantino riflette la volontà di creare una coalizione forte e coesa per affrontare le sfide future e portare avanti un programma di cambiamento e sviluppo per Trinitapoli. Resta da vedere come risponderanno le altre forze politiche alla sua proposta di collaborazione e quale sarà l'andamento della campagna elettorale nei prossimi mesi.