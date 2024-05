Giovane surfista in difficoltà a causa del forte vento al largo di Torre a Mare: salvato dalla Guardia Costiera

BARI - Nel corso del primo pomeriggio di oggi la Sala Operativa della Guardia Costiera di Bari ha ricevuto, tramite il Numero Unico di Emergenza 112, una chiamata da parte di un cittadino che riferiva di un giovane ragazzo in difficoltà nelle acque antistanti Torre a mare. Il quattordicenne, che era uscito a bordo della propria tavola sup (stand up paddle), a causa del forte vento in zona non riusciva a fare rientro.Subito sono scattati i soccorsi. Nell’immediatezza è stata allertata la dipendente unità navale search and rescue che convergeva in pochi minuti e alla massima velocità in zona, intercettando il malcapitato che si trovava, in balia delle onde, ad oltre un miglio dalla costa.L’intuito e la prontezza operativa dell’equipaggio della motovedetta, coordinato dal personale in servizio nella Sala operativa, hanno consentito di trarre in salvo il ragazzo, per poi riconsegnarlo agli affetti della famiglia nel porto di Bari presso la Stazione navale della Capitaneria di porto, spaventato dall’accaduto ma in ottime condizioni di salute.