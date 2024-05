'Questo taccuino' di Nicola De Dominicis in presentazione al Libro Possibile Caffè

POLIGNANO A MARE - Il prossimo venerdì 10 maggio, gli amanti della letteratura avranno l'opportunità di immergersi nell'universo creativo dello scrittore monopolitano Nicola De Dominicis con la presentazione del suo ultimo lavoro, "Questo taccuino". L'evento culturale è in programma alle 18.30 presso Il Libro Possibile Caffè.Modereranno la presentazione la giornalista Tina Raucci e l'avvocato Sonia Mastrodascio, mentre le letture saranno curate da Vincenzo Pellegrini."Questo taccuino", edito da Giacovelli Editore, è un'opera che si muove tra realtà e fantasia, sogno e denuncia sociale. Attraverso sette racconti, i lettori saranno guidati in un viaggio che li condurrà a riscoprire la propria infanzia e ad avventurarsi in un mondo di personaggi misteriosi e creature fantastiche. L'autore offre uno strumento di scrittura che invita il lettore a esplorare quello che definisce il fantastico "grado 0", ossia la capacità di guardare alla realtà con gli occhi del bambino che è stato o che ancora è.Durante i racconti proposti, gli adulti verranno incoraggiati a ritrovare il contatto con la loro parte più giocosa e fantasiosa, immergendosi in un mondo dove realtà e fantasia si fondono in un'intrigante danza narrativa.L'evento è ad accesso libero e gratuito, aperto a tutta la cittadinanza, che è invitata a partecipare numerosa alla presentazione di "Questo taccuino" e a lasciarsi trasportare dalle emozioni e dalla creatività dell'autore.