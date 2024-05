Statte, picchia con mattarello i familiari: arrestato 34enne

TARANTO - Un drammatico episodio di violenza familiare ha scosso la comunità di Statte, in provincia di Taranto, dove un uomo di 34 anni è stato arrestato dai carabinieri per maltrattamenti in famiglia e lesioni. L'uomo ha aggredito sua madre, sua moglie e suo figlio minorenne utilizzando un matterello di legno, al culmine di una lite scoppiata per futili motivi.Secondo quanto riportato dagli inquirenti, l'aggressore aveva già manifestato comportamenti violenti in passato. L'intervento dei carabinieri è stato richiesto attraverso una chiamata di emergenza al numero unico europeo 112, a seguito della richiesta di aiuto da parte dei familiari.Le testimonianze raccolte sul luogo dell'incidente hanno rivelato una scena di estrema brutalità. L'uomo ha inizialmente colpito la madre con un pugno al viso, causandole la perdita di due denti. Subito dopo, ha utilizzato un matterello di legno per colpirla alla testa, provocandole gravi lesioni. Nel tentativo di difendere l'anziana, la moglie e il figlio sedicenne dell'aggressore sono intervenuti, ma sono stati a loro volta attaccati prima di riuscire a fuggire e a rifugiarsi presso l'abitazione di una vicina.I sanitari del 118, prontamente giunti sul posto, hanno trasportato i feriti al pronto soccorso dell'ospedale Santissima Annunziata di Taranto per le cure necessarie. L'aggressore è stato arrestato e condotto in carcere, in attesa dell'udienza di convalida dell'arresto.