Tentativo di furto al Maxistore Decò di Casamassima: ladri in fuga a mani vuote

CASAMASSIMA - Nel cuore della notte, intorno alle 2:00, alcuni malviventi hanno tentato di compiere un furto nel Maxistore Decò di Casamassima, situato in via Bari. Si presume che siano state coinvolte due o tre persone nell'azione criminosa.I ladri hanno immediatamente puntato verso le casse, ma nonostante la loro ricerca, secondo le prime informazioni raccolte, non sono riusciti a trovare nulla di valore. Pertanto, si sono dati alla fuga a piedi attraverso i campi circostanti, senza alcun bottino. Pare che, frustrati dal fallimento del loro intento criminale, abbiano causato alcuni danni prima di dileguarsi.Questo è il secondo episodio del genere verificatosi presso il Decò di Casamassima dall'apertura dello store lo scorso 10 gennaio.Al momento, le autorità locali stanno conducendo le indagini per identificare i responsabili e per comprendere meglio le circostanze del tentato furto.