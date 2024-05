Trinitapoli: nomina del commissario del PD Cuna dopo le dimissioni di Piccininno

- Il Partito Democratico della provincia di BAT ha annunciato la nomina del tesoriere provinciale Francesco Cuna come nuovo commissario della sezione di Trinitapoli, in seguito alle dimissioni del segretario cittadino Donato Piccininno. Tale decisione è stata presa in accordo con il segretario regionale Domenico De Santis.Le dimissioni di Piccininno hanno aperto una nuova fase nella gestione politica della sezione di Trinitapoli, e la nomina di Cuna è vista come un passo importante per garantire la continuità e la stabilità all'interno del partito.In una nota rilasciata dal segretario del PD BAT Lorenzo Marchio Rossi, si ringrazia Piccininno per il lavoro svolto in questi anni e si sottolinea l'importanza di fare il punto della situazione amministrativa della sezione in vista delle prossime elezioni. Il nuovo commissario Cuna convocherà pertanto una riunione con iscritti e simpatizzanti locali per discutere delle prossime strategie politiche e programmatiche.La nomina del nuovo commissario segna un momento di transizione per il Partito Democratico di Trinitapoli, e sarà interessante osservare come Cuna affronterà le sfide e le opportunità che si presenteranno nel contesto politico locale.