Primo Maggio, Landini: 'Bonus Befana è marchetta'. Conte firma il referendum Cgil contro il Jobs act

Sindacati riuniti a Monfalcone (Gorizia) per la Festa dei lavoratori: intervengono Pierluigi Bombardieri (Uil), Luigi Sbarra (Cisl) e il leader della Cgil Maurizio Landini. Elly Schlein e Giuseppe Conte si ritrovano a Portella della Ginestra, al corteo che annualmente commemora la strage di braccianti e contadini dell'1 maggio 1947.Le politiche economiche e sociali messe in campo dal governo "vanno nella direzione opposta" rispetto a quanto serve al Paese, "abbiamo bisogno di intensificare la nostra lotta e la mobilitazione. Vogliamo batterci finché la nostra Costituzione non sia applicata, utilizzando tutti gli strumenti democratici a disposizione, compreso il referendum". Lo ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, dal palco della manifestazione dei sindacati per il Primo maggio. "Quello che il governo ha fatto ieri, lo considero una marchetta elettorale", ribadisce dal palco, riferendosi alle ultime misure tra cui il bonus Befana.Intanto il leader del M5S Giuseppe Conte ha confermato la sua adesione al referendum promosso dalla Cgil contro il Jobs act. La firma è stata apposta dallo stesso Conte durante il corteo del Primo Maggio a Portella della Ginestra, dove era giunto questa mattina dopo essere stato annunciato.L'ex presidente del Consiglio ha eseguito la firma presso una postazione appositamente allestita dalla Cgil in occasione della manifestazione. Tale gesto conferma l'impegno di Conte nel sostenere le iniziative sindacali volte a modificare alcune disposizioni del Jobs act, la riforma del mercato del lavoro introdotta durante il suo mandato come premier.La partecipazione di Conte al corteo del Primo Maggio e la sua firma al referendum della Cgil hanno un significato politico importante, poiché rafforzano il legame tra il Movimento 5 Stelle e il sindacato, sottolineando l'attenzione del movimento alle tematiche lavorative e la volontà di rivendicare diritti e tutele per i lavoratori.In mattinata il monito del presidente della Repubblica Sergio Mattarella: "Una separazione delle strade tra territori del Nord e territori del Meridione recherebbe gravi danni agli uni e agli altri. Lo sviluppo della Repubblica ha bisogno del rilancio del Mezzogiorno. È appena il caso di sottolineare come una crescita equilibrata e di qualità del Sud d'Italia assicuri grande beneficio all'intero territorio nazionale".Stasera al Circo Massimo il Concertone condotto da Noemi ed Ermal Meta. Ieri il Consiglio dei ministri ha approvato un nuovo pacchetto di misure dedicate ai lavoratori: in arrivo bonus da 100 euro ai lavoratori a basso reddito e incentivi per assumere giovani e donne, soprattutto al Sud.