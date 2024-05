Workshop a Foggia: 'Come riconoscere una relazione improntata sulla co-dipendenza affettiva'

FOGGIA - Il 16 maggio alle ore 19:00 presso lo studio 'Parliamone' a Foggia, la psicologa Aurelia Gagliano terrà il workshop 'Come riconoscere una relazione improntata sulla co-dipendenza affettiva'.La capacità di amare è il risultato di un percorso di consapevolezza e coraggio, una ricerca incessante della verità, della libertà e della reciprocità nel dono. Le parole, i gesti emblematici e le immagini hanno il potere di plasmare nuove forme di pensiero, promuovendo eventi sincronici e avviando processi di autentica trasformazione nella vita di ciascuno.Tuttavia, spesso nelle relazioni di coppia si manifesta quella che viene definita "dipendenza affettiva".Il mondo interiore di chi soffre di dipendenza affettiva è intriso di illusioni: "Non posso vivere senza te". Ma ciò che rende disfunzionale questa condizione non è il semplice fatto di soffrire per amore, bensì l'incapacità di elaborare la perdita dell'altro, di ritornare a sé stessi e di rimanere intrappolati nella sofferenza provocata dal rifiuto o dalla fine della relazione.In sostanza, la dipendenza diventa disfunzionale quando la relazione è vissuta da uno come condizione indispensabile per la sopravvivenza e dall'altro come privazione di sé e dei propri bisogni.L'obiettivo è quello di improntare la relazione sulla condivisione e sulla capacità di riconoscersi reciprocamente come soggetti paritari, imparando ad amare prima se stessi e poi il partner.Per comprendere la tipologia di relazione di coppia e per valutare se i due partner vivono una co-dipendenza affettiva.Per confermare la partecipazione, è possibile iscriversi gratuitamente tramite il seguente link: link al form di iscrizione