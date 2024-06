Antonio Decaro eletto al Parlamento Europeo: 'Un ringraziamento sentito ai sostenitori'

Un Ringraziamento a Tutti



Decaro ha voluto sottolineare l'ampio sostegno ricevuto, proveniente da ogni angolo della regione e da ogni fascia d'età. "Dai piccoli paesini e dalle grandi città, dai giovani e dagli anziani, dai sindaci, dai consiglieri comunali, dagli amministratori tutti, dai sostenitori di sempre e da chi mi ha conosciuto solo in questi ultimi mesi – si legge nel post. Vi porto tutti nel cuore."



Continuità e Nuove Sfide



Promettendo di mantenere lo stesso impegno dimostrato come sindaco di Bari, Decaro ha dichiarato: "Continuerò ad essere il sindaco che avete conosciuto e che avete scelto, solo di una comunità più allargata. Abbiamo tanto lavoro da fare in Europa per il Sud ma non abbiamo paura, perché i sindaci sanno che dal giorno dopo le elezioni si comincia a lavorare per non tradire la fiducia di chi ti ha votato."



Un Impegno per il Sud



Nel suo messaggio, Decaro ha sottolineato l'importanza del lavoro che lo attende in Europa, con un focus particolare sul Sud Italia. "Vi porterò con me, primi cittadini d’Europa," ha concluso, promettendo di rappresentare al meglio la sua comunità e di lavorare con dedizione per affrontare le sfide future.



Una Vittoria Storica



L'elezione di Decaro al Parlamento europeo rappresenta un traguardo significativo non solo per lui ma per tutta la comunità che lo ha sostenuto. Il suo risultato, ottenuto con quasi 500mila preferenze, testimonia la fiducia e l'affetto che i cittadini ripongono in lui, segnando un nuovo capitolo nella sua carriera politica.



Con il suo impegno e la sua dedizione, Antonio Decaro si prepara a portare avanti le istanze del Sud Italia in Europa, continuando a lavorare per il bene comune e per il progresso delle comunità locali.



BARI - Antonio Decaro, il sindaco uscente di Bari, ha conquistato un seggio al Parlamento europeo con quasi 500mila preferenze. Dopo la conferma ufficiale dei risultati elettorali, Decaro ha condiviso sui social un messaggio di ringraziamento toccante rivolto a tutti i suoi sostenitori."Grazie. Di fronte a un dato come questo è difficile trovare le parole giuste. L'affetto e la fiducia che mi avete consegnato mi affidano una responsabilità enorme," inizia così il post pubblicato sui social dal neo europarlamentare.