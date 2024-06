Antonio Decaro saluta con ironia: 'È ora di fare i cartoni'

BARI - "Per tutti quelli che in questi anni mi hanno detto: ‘Vai a fare i cartoni!’ (un modo di dire barese per invitare qualcuno ad andare a quel paese). Bene, sta arrivando il momento di cominciare a farli davvero". Con questo post ironico pubblicato sui social, Antonio Decaro annuncia il suo prossimo passo, pronto a lasciare il comando della città.Decaro, sindaco uscente di Bari, ha utilizzato il suo umorismo distintivo per comunicare ai cittadini il suo addio all'amministrazione comunale. Il suo successore, Vito Leccese, è stato eletto neo sindaco di Bari al ballottaggio, pronto a prendere le redini della città.Il post di Decaro ha subito catturato l'attenzione dei suoi follower, suscitando una marea di commenti e condivisioni. Molti hanno apprezzato il suo stile diretto e autoironico, che ha caratterizzato la sua presenza sui social durante tutto il suo mandato.Mentre Decaro si prepara a "fare i cartoni", la città di Bari si prepara a una nuova era sotto la guida di Leccese, con la speranza di continuare il percorso di crescita e sviluppo intrapreso negli ultimi anni.