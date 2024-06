Automobile club Bari Bat: Francesco Ranieri confermato presidente

BARI - Il 14 giugno si è riunito il il Consiglio direttivo di Ac Bari Bat, eletto il 13 giugno, durante il quale sono stati confermati l’avvocato Francesco Ranieri come presidente, l’architetto Paolo Piccinno vicepresidente, il dott. Nunzio Aprile, il dott. Gaetano Ferrara e la dott.ssa Floriana Gallucci in qualità di consiglieri. Il collegio dei revisori è composto dalla dott.ssa Antonella Genco e dal dott. Massimo Totaro che hanno sostituito il dott. Giuseppe Genco e la dott.ssa Clelia Sgobba.Il presidente Ranieri ringrazia per la rinnovata fiducia dimostrata dai componenti del Consiglio direttivo e auspica che il prossimo mandato possa essere positivo come quello ormai passato. Il presidente ricorda che in 10 anni l’ente ha raddoppiato la compagine associativa grazie al diuturno impegno dei delegati, degli agenti e dei titolari delle autoscuole. “Vorrei ringraziare il direttore dell’Ac Bari Bat, la dottoressa Maria Grazia De Renzo e tutto il personale – commenta l’avvocato Ranieri – ringrazio i soci presentatori della lista e coloro che hanno votato. Si riparte con un rinnovato entusiasmo per affrontare un quadriennio sempre più prosperoso, con progetti che vadano a beneficio dell’Ac Bari Bat che festeggerà nel 2025 i 100 anni della sua costituzione”.