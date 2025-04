Tragedia a Noicattaro: muore in un incidente il 30enne Vincenzo Lombardo, pilota di motocross

NOICATTARO – Un tragico incidente stradale ha spezzato la vita di Vincenzo Lombardo, 30 anni, residente a Rutigliano e noto nell’ambiente sportivo come esperto motociclista e pilota di motocross. L’incidente è avvenuto questa sera, alla periferia di Noicattaro, nel Barese.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli inquirenti, Lombardo viaggiava in sella alla sua moto quando, per cause in corso di accertamento, si sarebbe scontrato con un’automobile. L’impatto è stato violentissimo e non ha lasciato scampo al giovane centauro, deceduto sul colpo.

La conducente dell’auto, sotto shock, è stata prontamente soccorsa dal personale del 118 e trasportata all’ospedale Mater Dei di Bari in codice verde. Le sue condizioni fisiche non destano preoccupazione, ma i sanitari hanno riscontrato un forte stato ansioso.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri e gli agenti della Polizia Locale, che stanno conducendo le indagini per chiarire la dinamica del sinistro. Non si esclude che nelle prossime ore possano essere acquisite immagini da telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.

La notizia della morte di Vincenzo Lombardo ha scosso profondamente le comunità di Rutigliano e Noicattaro. Tanti i messaggi di cordoglio apparsi sui social da parte di amici, conoscenti e appassionati del mondo delle due ruote, che lo ricordano come un giovane solare, determinato e profondamente legato alla sua passione per le moto.

Le indagini proseguono per accertare eventuali responsabilità e fare piena luce sull’accaduto.