Ballottaggio Comunali Bari, Laforgia: avviato cantiere programmatico della coalizione di csx che appoggerà Vito Leccese

BARI - Oggi, per la prima volta, si è riunito il tavolo tecnico composto dai membri degli staff che hanno collaborato alla realizzazione dei programmi di Vito Leccese e di Michele Laforgia, per confrontarsi e definire il programma comune con cui il centrosinistra intende governare la città nei prossimi anni.Le prime proposte saranno illustrate lunedì 17 giugno alle ore 18.00 all'Officina degli Esordi da Vito Leccese e Michele Laforgia in un'assemblea pubblica.Dopo una disamina preliminare sui limiti dello sviluppo urbano attuale e sui possibili percorsi di miglioramento che Bari può intraprendere nei prossimi anni, il tavolo tecnico si è concentrato sulla definizione dei primi provvedimenti della prossima amministrazione.Il tavolo si aggiornerà la prossima settimana per proseguire il lavoro di confronto sui programmi, per definire insieme le Linee Programmatiche del mandato di Vito Leccese Sindaco.