Bari: piano operativo 2024 a contrasto delle ondate di calore e a tutela degli anziani e delle persone fragili

BARI - Anche quest'anno l’assessorato comunale al Welfare ha predisposto un piano operativo aggiuntivo al fine di fronteggiare i disagi e le problematiche socio-sanitarie legate alla stagione estiva, con particolare riferimento alle persone anziane e in situazione di estrema fragilità e solitudine.Un piano complessivo che prevede azioni sociali, interventi in emergenza, sostegno socio-sanitario ma anche attività di prevenzione e monitoraggio, supporto psicologico ed educativo e momenti di incontro finalizzati a contrastare le solitudini e il senso di isolamento che si intensificano in particolare nei mesi estivi. Nelle giornate di maggior caldo è prevista inoltre la distribuzione di sali minerali e acqua ad anziani e persone vulnerabili.Il piano coinvolge oltre 50 realtà pubbliche e private, tra cui Protezione civile, Asl, Federfarma, ordini professionali, Polizia locale, medici di base e 118 oltre alla rete del privato sociale, della Caritas e del volontariato laico e cattolico, che da anni lavorano in sinergia con l'assessorato al Welfare.Di seguito i servizi e gli interventi previsti dal Piano operativo 2024, che sono già attivi (con alcune eccezioni specificate nel prospetto di seguito) in considerazione delle alte temperature di questi giornie che saranno disponibili fino al prossimo 15 settembre.Serenità AnzianiIl programma offre una serie di azioni a tutela degli anziani in collaborazione con i Servizi sociali territoriali e il Centro sociale polivalente per anziani in via Dante 104, gestito dalla cooperativa sociale GEA.Per essere inseriti nel programma è necessario contattare i Servizi sociali del Municipio di appartenenza.Info Centro anziani: tel. 080 5227511 / Numero Verde 800 063538.Attivo tutti i giorni, dal lunedì al sabato, dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle ore 15.30 alle 19.30.Sorveglianza attiva telefonicaAttività di monitoraggio quotidiano in favore di anziani ultrasettantacinquenni soli, non autosufficienti e in condizioni socio-economiche e ambientali di particolare fragilità, individuati e segnalati dai Servizi sociali dei 5 Municipi.Telefono amicoOffre ascolto telefonico e supporto psicologico in favore di anziani in condizione di solitudine. Attraverso il Telefono Amico, inoltre, è possibile raccogliere segnalazioni in merito a situazioni emergenziali e di emarginazione che saranno poi trasmesse ai servizi territoriali competenti, sociali e sanitari, e al PIS, al fine di avviare interventi specifici.Numero Verde 800 063538, attivo tutti i giorni, dal lunedì al sabato, dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle ore 15.30 alle 19.30.Pony della solidarietàConsegna a domicilio di beni di prima necessità, viveri e medicinali, in favore di anziani ultrasettantacinquenni soli e in condizioni di salute precaria.Il servizio è garantito dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 12.30, da operatori muniti di tesserino di riconoscimento.Sportello psicologico over 65Servizio di consulenza psicologica a sostegno delle persone over 65. Il servizio è attivo con cadenza settimanale: il martedì dalle 9.00 alle 13.00 in via Dante 104 e dalle 15.00 alle 1.700 presso la sede decentrata di Viale della Repubblica 71/O.Presidio di prevenzione effetti ondate di calore sugli anzianiPresso il centro di via Dante una equipe dedicata lavora per la prevenzione degli effetti delle ondate di calore sugli anziani, così da allertare gli utenti del Centro sociale polivalente per anziani e gli anziani inseriti nella banca dati della sorveglianza attiva.Emporio sociale e servizio di prevenzione socio-sanitaria - “SCIAM!”Il progetto gestito dalla coop. Aliante, il cui acronimo SCIAM sta per Spazio comune invecchiamento attivo multidimensionale, offre percorsi di prevenzione e di accesso alle cure a persone di età superiore ai 65 anni nella sede in via Calefati 245.Il centro realizza attività di accoglienza e ascolto, consulenze e screening sanitari gratuiti, giornate di sensibilizzazione e prevenzione, laboratori per il benessere e l’invecchiamento attivo.È possibile richiedere informazioni contattando il numero di telefono unico del Welfare 080 5777777 oppure il numero del Municipio di riferimento, o ancora direttamente il servizio contattando il numero 080 5796473, scrivendo una mail all’indirizzo progettosciam@gmail.com o recandosi, previo appuntamento, nella sede di via Calefati 245.A breve sarà reso noto il calendario delle giornate gratuite dedicate agli screening gratuiti.Progetto R-Estate in compagnia - UILA partire dal 24 giugno e fino al 30 settembre si svolgerà il programma delle iniziative promosse dalla UIL Pensionati Puglia per l’estate, che prevede:· sportello di ascolto;· possibilità di leggere libri, fare giochi da tavola e ascoltare musica;· attività di ginnastica mentale, con operatori specializzati, per stimolare memoria e concentrazione e migliorare le relazioni sociali, in partership con l’Associazione Alzheimer Italia-Bari;· visione di film proposti dall’organizzazione e cruciverba;· sportello di consulenza su materie previdenziali, fiscali e socio-sanitarie;· corso di lingua inglese (English for Seniors);· laboratori di alfabetizzazione digitale - pc e smartphone;· incontri con esperti, sui corretti stili di vita e sana alimentazione;· distribuzione di acqua e di frutta nei luoghi di maggiore aggregazione frequentati da persone anziane e senza fissa dimora.Per prenotazioni e informazioni è possibile rivolgersi alla sede della UILP Puglia - corso Italia, 45- o contattare i seguenti recapiti: tel. 080.5231040; e-mail: puglia@uilpensionati.it Polo socio-sanitario di prossimitàÈ un servizio che offre prestazioni gratuite di natura sociale e sanitaria in via Re David 76, promosso da: Psicologi per i Popoli Bari e Bat e Medici con l’Africa Cuamm Bari, in collaborazione con l’assessorato al Welfare del Comune di Bari.Si tratta del primo sportello cittadino di orientamento e consulenza socio-sanitaria a beneficio di utenti e nuclei familiari in condizione di difficoltà, stranieri e persone senza dimora che necessitino di orientamento ai servizi. Il progetto prevede la presenza di un’equipe socio-sanitaria multidisciplinare formata da un medico, uno psicologo, un assistente sociale e un mediatore culturale, al fine di abbattere le barriere linguistiche.Tra le attività, interventi di informazione e di educazione sanitaria, orientamento e accesso ai servizi territoriali (in particolare servizi sanitari e socio-sanitari) e promozione di attività volte all’inclusione sociale, accoglienza e valutazione dei bisogni, facilitando e personalizzando l’orientamento alle risorse del territorio.Lo sportello è aperto ogni martedì, dalle ore 9.30 alle 13.30 il giovedì e il venerdì dalle ore 15 alle 19. Per info@polosociosanitario.it Progetto SAVES - affido anziani e disabili adultiGestito da operatori socio-assistenziali e affidatari volontari con l’obiettivo di contrastare le solitudini e supportare adulti e anziani a rischio di isolamento, vulnerabili e con disagio socio-psicologico, il progetto della cooperativa sociale San Giovanni di Dio interviene direttamente nel contesto sociale di appartenenza attraverso l’attivazione di processi di socializzazione e autonomia che vanno dalle visite domiciliari quotidiane per un supporto di tipo pratico (consegna della spesa e dei medicinali, contatti con i medici ecc.) all’accompagnamento nello svolgimento di commissioni e nella partecipazione ad attività socio-culturali e formative.Per info: g.mazzotta@sangiovannididio.it Centro Diurno per adulti in grave marginalità “ Area 51”Tutti i giorni, compresi i festivi e le domeniche, il Centro polifunzionale comunale per il contrasto alla povertà estrema “Area 51”, in corso Italia 81/83, offre servizi di somministrazione pasti, accoglienza, orientamento e igiene personale:· 200 pasti al giorno, in tutto il periodo estivo, dal lunedì alla domenica;· lunch box aggiuntivi in caso di picchi di affluenza;· accesso ai servizi igienici (ore 9.00-20.00);· accesso al servizio deposito bagagli (ore 9.30-12.00 e 14.00-20.30);· accesso al servizio docce (ore 9.00-11.30 e 14.00-18.00);· servizi di ascolto e orientamento ai servizi territoriali: dal lunedì al venerdì (ore 9.30-12.00 e 15.00-17.00);· laboratori educativi e creativi.Unità di strada comunale Care for PeopleÈ un servizio itinerante finanziato dall’assessorato al Welfare e gestito dalla cooperativa sociale C.A.P.S., operativo 7 giorni su 7, dalle ore 20 alle 2 di notte.In base al calendario delle uscite, condiviso con la ripartizione Servizi alla persona, il camper effettua delle soste nei luoghi dove gravitano abitualmente persone senza dimora e nei luoghi di aggregazione giovanile. Ai soggetti più fragili, in condizioni di povertà estrema, a rischio o in stato di emarginazione, offre sostegno psico-sociale e orientamento ai servizi socio-sanitari del territorio; mentre alla cittadinanza, in particolare ai giovani presenti nelle piazze o in prossimità dei locali della movida barese, offre consulenze informative sul tema delle dipendenze patologiche e realizza interventi di sensibilizzazione/prevenzione dei comportamenti a rischio.L’UdS opera in rete con il PIS e i servizi del territorio, appartenenti alle istituzioni pubbliche, del privato sociale o delle organizzazioni di volontariato, laiche o cattoliche.Pronto Intervento Sociale (P.I.S.)Il servizio è rivolto a chiunque si trovi in condizioni di difficoltà, anziani in stato di disagio e/o abbandono, adulti e migranti in condizioni di difficoltà, donne vittime di violenza, minori in situazioni che richiedano immediato intervento sociale.Attivo h 24 tutti i giorni dell’anno, è promosso dall’assessorato al Welfare in rete con il Servizio sociale dei Municipi, la Polizia locale, le Forze dell’ordine, la Polfer, la Questura, la Prefettura, l’ASL, il Centro antiviolenza comunale.Durante le giornate più calde gli operatori del PIS distribuiranno il kit anticaldo (borracce termiche e berretti).Numero verde 800 093470 - tel. 080 8493594.L’unità di strada - Croce Rossa ItalianaÈ un servizio di unità mobile realizzato dalla Croce Rossa Italiana per interventi di orientamento e ascolto rivolti a persone senza dimora, con distribuzione di generi di prima necessità (alimenti di base e bevande confezionate, abiti, ecc.). È attivo dalle ore 20.30 alle 24, tutti i lunedì e venerdì (escluso il periodo che va dal 8 al 21 agosto).Tel.: 080 5788011 - mail: bari.sociale@puglia.cri.it Sportello Sociale - Croce Rossa ItalianaA partire da giugno, lo Sportello Sociale di CRI Bari OdV, in piazza Mercantile n. 47, amplia la propria attività dedicando uno spazio di ascolto, sostegno e orientamento alle persone senza dimora e agli immigrati.