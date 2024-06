Cnn-Puglia e quarta mafia, Dell'erba: 'Invito i reporter della Cnn nella terra della 'quarta mafia' per rendersi conto che la realtà' è ben diversa'

BARI - "La Puglia è la regione più bella al mondo ma essere etichettata da una emittente internazionale importante come la CNN come una terra mafiosa, violenta, pericolosa è una definizione che non possiamo accettare". Il consigliere regionale di Forza Italia Paolo Dell'Erba, componente della Commissione regionale sullo studio della mafie in Puglia, invita gli autori del servizio pubblicato in occasione del G7 in Puglia a visitare la terra della cosiddetta "Quarta mafia" per rendersi conto che, evidentemente, la realtà è diversa da quella raccontata nel servizio giornalistico. E' vero che la mafia foggiana esiste e che, forse, andava identificata e affrontata prima, ma i risultati ottenuti da forze dell'ordine e magistratura consentono di dire che è una guerra che stiamo vincendo. Attività che hanno già dato importanti risultati in passato nei confronti della Sacra Corona Unita e di organizzazioni criminali baresi. In questo periodo c'è la necessità di intervenire sul fronte della microcriminalità e sull'educazione civica, con i tempi giusti riusciremo ad invertire il senso di marcia. Ma non accetto assolutamente certe affermazioni nei confronti di una comunità che ha saputo respingere la mafia anche con la propria vita. Le bellezze naturali, artistiche e culturali della nostra terra sono da primato mondiale ed il becero tentativo giornalistico di sintetizzare la Puglia nel solo termine "mafia" deve essere rispedito al mittente. Mi auguro che la Regione e gli altri Enti che rappresentano questa terra agiscano per ottenere rispetto", conclude Paolo Dell'Erba.