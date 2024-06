Comunali Bari, Vito Leccese: 'Paola è un'istituzione a Barivecchia. Difendiamo l'essenza della nostra città'

BARI - "Paola è un'istituzione a Barivecchia. Con lei, e con tutte le persone che difendono l'essenza della città vecchia, dobbiamo lavorare perché il turismo sia valore e non mercificazione dei nostri luoghi." Queste le parole di Vito Leccese, candidato sindaco del Partito Democratico a Bari, in un post su Facebook.Leccese ha espresso la sua gratitudine a Paola e a tutti coloro che si impegnano quotidianamente per preservare il patrimonio culturale e le tradizioni della città vecchia. "Non possiamo permettere che i luoghi della nostra storia, delle nostre radici, si trasformino in un luna park senz'anima," ha aggiunto il candidato, sottolineando l'importanza di un turismo che rispetti e valorizzi l'autenticità dei luoghi."Grazie Paola. Grazie alle persone che custodiscono sapere e tradizioni affinché non si perdano mai," ha concluso Leccese, riconoscendo il ruolo fondamentale di chi lavora per mantenere viva l'identità storica e culturale di Barivecchia.Leccese ha quindi ribadito il suo impegno a favore di un turismo sostenibile che valorizzi la storia e le tradizioni locali, piuttosto che trasformarle in attrazioni commerciali prive di significato. La sua visione punta a un equilibrio tra sviluppo turistico e conservazione delle radici culturali, garantendo che Bari rimanga una città autentica e ricca di storia.