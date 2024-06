G7: Congedo (FDI), grazie a premier Meloni vince il dialogo

Il deputato ha concluso affermando che il G7 ha segnato un passo importante verso un futuro di maggiore collaborazione e comprensione reciproca tra le nazioni. Il ruolo di Meloni e la capacità di ascolto e mediazione dimostrate durante il vertice sono stati determinanti per il raggiungimento di questo risultato, rafforzando così la posizione dell’Italia sulla scena mondiale.

ROMA - "Il G7 a guida italiana è un esempio di come con il dialogo e l’onestà intellettuale un leader come Giorgia Meloni possa riportare la propria Nazione a essere centrale nel panorama internazionale," ha dichiarato il deputato di Fratelli d’Italia Saverio Congedo. Le sue parole esprimono un plauso alla Premier per la conduzione del vertice internazionale che si è concluso con successo in Italia.Congedo ha sottolineato come il confronto tra i leader del G7, culminato nella relazione finale, rappresenti un attestato di fiducia sul futuro e sulla possibile de-escalation dei conflitti nei teatri di guerra e nella società civile. "Un plauso, dunque, alla nostra Premier che con coraggio ha mostrato quanto importante sia l’ascolto di tutti gli attori in campo e la ricerca di soluzioni condivise per il bene di tutti," ha aggiunto il deputato.Secondo Congedo, l'approccio adottato da Meloni durante il G7 è un’ulteriore dimostrazione del prestigio e dell’autorevolezza internazionale che l’Italia ha assunto al cospetto dei grandi del mondo. Questo riconoscimento globale evidenzia l'importanza del dialogo e della cooperazione internazionale, elementi fondamentali per affrontare le sfide attuali.