G7, Penza (M5S): 'Polizia denuncia condizioni ancora peggiori sulla nuova nave, disastro Governo'

ROMA - "Il sequestro della nave Mykonos Magic, noleggiata dal Viminale al costo di 6 milioni di euro per ospitare le Forze dell'Ordine impegnate nella sicurezza del G7, è la logica conclusione di una gestione disastrosa del governo Meloni e dell'assoluta mancanza di rispetto verso le donne e gli uomini che lavorano notte e giorno per la nostra sicurezza e la serenità di tutti. I sindacati avevano denunciato condizioni indegne e indecenti delle cabine e di altri locali destinati agli agenti. Ma non è tutto: un sindacato di Polizia sta denunciando in questi minuti le condizioni ancora peggiori della nave Gnv Azzurra. Come dicono correttamente i rappresentanti degli agenti, è inaccettabile che servitori dello Stato impegnati in un evento di tale rilevanza internazionale vengano trattati in modo così inadeguato. Non pensi il governo di cavarsela con il solito silenzio: devono spiegare il disastro compiuto, soprattutto devono farlo al cospetto di quelle Forze dell'Ordine che strumentalizzano ogni giorno con tanta retorica e zero fatti." Così il deputato M5S Pasqualino Penza ha commentato la situazione critica riguardante l'alloggio delle Forze dell'Ordine impiegate per il G7. La nave Mykonos Magic, precedentemente destinata a ospitare oltre 2.500 agenti, è stata sequestrata a causa delle pessime condizioni igienico-sanitarie riscontrate a bordo, con alloggi sporchi e danneggiati, servizi igienici inutilizzabili e cabine allagate.Questa mattina è arrivata a Brindisi la nave sostitutiva Gnv Azzurra, destinata a ospitare circa 600 operatori delle Forze dell'Ordine. Tuttavia, i sindacati hanno già denunciato che le condizioni a bordo della nuova nave sono ancora peggiori. Il sequestro della Mykonos Magic è stato disposto dal procuratore capo di Brindisi per inadempimento e frode in contratti di pubbliche forniture."Non si può pensare di risolvere la questione con il solito silenzio", ha concluso Penza, "Il governo deve dare spiegazioni chiare e dettagliate sul disastro compiuto e garantire condizioni dignitose per le Forze dell'Ordine impegnate in un evento di tale importanza".