G7, USIC: 'Dalla padella alla brace. Neanche nuova nave idonea per ospitare Forze dell’Ordine'

Fonte: https://usic.it

ROMA - “Mentre tutti fanno sopralluoghi sulla Nave GNV, inviata a Brindisi per il G7 in sostituzione della nave sequestrata e, mentre alcune sigle sindacali si sono recate sul posto per pubblicizzare il loro operato, USIC, nel rispetto dei colleghi, ha preferito fin da subito intervenire laddove si è creato il problema. Ora, tra selfie e ringraziamenti vari, solo USIC resta fuori dal coro per denunciare che neanche la GNV è idonea ad ospitare i Carabinieri. Basta leggere la storia di questo traghetto, noleggiato dal governo per ospitare i migranti durante la quarantena da Covid-19, per capire che si continua a prevaricare il lavoro e la dignità delle forze dell’ordine. Non è accettabile che si continui a persistere nell’errore e si cercano soluzioni dell’ultima ora, che non soddisfano per nulla le esigenze di rispetto dovute alle forze di polizia. Ci chiediamo, ancora, se è possibile alloggiare due persone in camere di due metri per diversi giorni senza finestre e se queste condizioni rientrano nelle norme di cui alla Legge 81/2008 (sicurezza sui luoghi di lavoro)”. Lo dichiara, in una nota, Antonio Tarallo, Segretario Nazionale dell’Unione Sindacale Italiana Carabinieri (USIC).