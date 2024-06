Grottaglie, la Polizia di Stato sospende per 10 giorni la licenza di un bar

TARANTO - La Polizia di Stato ha notificato al titolare di un bar posto nelle vicinanze del rinomato “Quartiere delle Ceramiche” a Grottaglie un provvedimento di sospensione della licenza, a firma del Questore Massimo Gambino, per un periodo di 10 giorni.L’attenta attività d’indagine portata avanti dai poliziotti della Squadra Amministrativa del Commissariato di Grottaglie, ha fatto emergere come il locale fosse frequentato con assiduità, facendone un abituale punto di ritrovo, da numerosi soggetti con precedenti penali e pregiudizi di Polizia alla spalle, quali detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, lesioni personali, estorsione, rissa, furto, violazione degli obblighi di assistenza familiare ed altro.Poiché, il protrarsi nel tempo della situazione potrebbe costituire un grave pericolo per l’ordine e la sicurezza dei cittadini e sospettando che il posto fosse utilizzato come luogo di spaccio e di consumo di sostanze stupefacenti, si è resa necessaria l’adozione della sospensione temporanea della licenza.