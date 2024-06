Incidente mortale a Sogliano Cavour: morta una 60enne

SOGLIANO CAVOUR – Un tragico incidente stradale ha scosso la periferia di Sogliano Cavour ieri sera, attorno alle 23, lungo l'arteria che conduce a Corigliano d'Otranto. La collisione ha coinvolto tre veicoli e ha causato la morte di una donna di 60 anni.Secondo una prima parziale ricostruzione, l'incidente ha avuto inizio con un impatto frontale tra due vetture. La vittima viaggiava come passeggera in una delle auto coinvolte, guidata da un uomo. L'urto violento ha provocato una carambola che ha finito per coinvolgere anche un terzo veicolo.Sul luogo dell'incidente sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118, che purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna. Le forze dell'ordine sono arrivate per effettuare i rilievi planimetrici necessari a ricostruire con precisione la dinamica dell'accaduto.L'incidente ha lasciato la comunità locale sotto shock. Le indagini sono in corso per determinare le cause esatte dell'incidente e attribuire eventuali responsabilità. Le autorità stanno esaminando le condizioni della strada e dei veicoli coinvolti, oltre a raccogliere testimonianze per fare chiarezza sulla dinamica dei fatti.