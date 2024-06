Incidente stradale a Gioia del Colle: camion ribaltato sulla SP15

Intervento dei soccorsi



Sul luogo dell'incidente sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco di Putignano, le ambulanze del 118, e la Polizia Locale di Gioia del Colle, al fine di accertare le cause del ribaltamento e gestire l'emergenza.



Messa in sicurezza della strada



Per la messa in sicurezza della strada e per assorbire il liquido sparso, è stata richiesta l'assistenza dell'Aci e dell'unità operativa di PiSsta di Castellana Grotte. Gli operatori hanno lavorato intensamente per ripulire la strada dal latte versato e per garantire la sicurezza dei veicoli in transito.



Cause dell'incidente



Le cause del ribaltamento sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti. La Polizia Locale di Gioia del Colle sta conducendo le indagini necessarie per determinare le circostanze esatte che hanno portato all'incidente.



Traffico e viabilità



L'incidente ha causato significativi disagi al traffico sulla SP15, con la strada che è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di soccorso e pulizia. Gli automobilisti sono stati invitati a utilizzare percorsi alternativi fino al completo ripristino della viabilità.

