Monumentale scoperta archeologica sulla collina di Papoura: un appello per la protezione del sito

Collaborazione e sviluppo sostenibile



I sostenitori della protezione del sito sottolineano la necessità di un progetto di sviluppo sostenibile che integri la valorizzazione del patrimonio culturale e naturale dell’area. Un piano ben progettato potrebbe contribuire significativamente alla creazione di percorsi culturali e naturalistici, favorendo il turismo e l’economia locale. L’obiettivo è rendere visitabile l’area come sito archeologico di importanza internazionale, attirando migliaia di visitatori.



Conclusione



La scoperta sulla collina di Papoura rappresenta un importante tassello della storia minoica e richiede misure urgenti di protezione e valorizzazione. Le autorità e i cittadini locali sono impegnati a difendere e promuovere il loro patrimonio culturale, sperando in una soluzione che concilia sviluppo infrastrutturale e conservazione storica.

In concomitanza con questa scoperta, si sono levate voci per la protezione del sito, in particolare in relazione alla prevista installazione di infrastrutture per sistemi RADAR MSSR e PSR nella stessa area. L’utilizzo di metodi di scavo con esplosivi per la costruzione del nuovo aeroporto internazionale di Creta ha sollevato preoccupazioni circa l'integrità del sito archeologico e dell'ambiente naturale circostante.Gli enti locali e i cittadini, attraverso un appello pubblico, chiedono lo spostamento delle infrastrutture di navigazione aerea in un'altra posizione, al di fuori della collina di Papoura. Tale cambiamento permetterebbe agli scavi archeologici di proseguire senza ostacoli e garantirebbe la protezione e la valorizzazione del sito. La collina di Papoura, ricca di reperti archeologici, è vista come un’importante culla di cultura che non può coesistere con le nuove infrastrutture radar.