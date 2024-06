Muore improvvisamente ad Avetrana un 39enne durante un matrimonio

AVETRANA - Tragedia domenica pomeriggio ad Avetrana, in provincia di Taranto, dove un uomo di 39 anni di origine australiana è deceduto improvvisamente mentre si trovava in una struttura ricettiva in campagna per partecipare ad un matrimonio.L'uomo, secondo quanto ricostruito, si è sentito male all'improvviso e le sue condizioni sono apparse subito gravi. La compagna, allarmata, ha immediatamente chiamato il 118.Sul posto è intervenuto il personale medico-sanitario che ha tentato di rianimare l'uomo durante il trasporto verso l'ospedale di Manduria. Purtroppo, nonostante i soccorsi tempestivi, l'uomo non ha ceduto ed è deceduto.Sulla vicenda è stata aperta un'indagine. Il magistrato di turno ha disposto l'autopsia per chiarire le cause del decesso improvviso del 39enne.Un matrimonio finito in tragediaLa notizia della morte dell'uomo ha gettato nello sconforto i familiari e gli amici che si erano riuniti per festeggiare il matrimonio.Ancora da chiarire le cause che hanno portato alla morte del 39enne. L'autopsia fornirà i primi elementi utili per fare luce sulla tragedia.