Per gli appassionati di trail running arriva Speedster

Per gli appassionati di trail running, il bastone Speedster Calu di Masters rappresenta la scelta migliore. Modello top di gamma della collezione, ofre caratteristiche tecniche eccellenti e una compattezza straordinaria, misurando solo 52 cm quando è chiuso. Realizzato in 4 sezioni grazie alla tecnologia Calu® Tech, combina un'anima in AluTech 7075 rivestita di fibra di carbonio al 100%, garantendo leggerezza, resistenza eccezionale e flessibilità ottimale.



La manopola Palmo, dotata di passamano ultra-leggero e fibbia minimalista, assicura un comfort superiore durante i lunghi percorsi di trail. Inoltre, il nuovo sistema di chiusura Wing Lock, presente sulla sezione di diametro 18 mm, permette una regolazione del bastone semplice e veloce, mentre il sistema di espansione BS, realizzato con plastiche DuPont® dona prestazioni afidabili in qualsiasi condizione climatica. Infine, il nuovo sistema Tip-Top con puntale in tungsteno è progettato per un rapido rimpiazzo della rotella, rendendo il bastone SPEEDSTER Calu resistente e di lunga durata.