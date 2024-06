Peschici in lutto per la tragica scomparsa di Vincenzo De Nittis

PESCHICI - Questo pomeriggio, Peschici si raccoglierà per dare l’ultimo saluto a Vincenzo De Nittis, il 35enne tragicamente deceduto nello schianto avvenuto lunedì sulla provinciale 38 che collega Apricena a San Nazario. Vincenzo, alla guida della sua moto, si è scontrato frontalmente contro un’auto. Insieme a lui c’era la compagna Sara, che è rimasta gravemente ferita e trasportata in elisoccorso al Policlinico Riuniti di Foggia, dove è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico. Attualmente, le sue condizioni sono stabili e dovrebbe essere fuori pericolo di vita.I due erano di ritorno da Napoli, dove avevano assistito al concerto di Ultimo allo stadio Maradona. La comunità di Peschici è profondamente scossa dalla tragedia. Il sindaco Luigi D’Arenzo ha proclamato il lutto cittadino in segno di rispetto e solidarietà. Vincenzo era molto conosciuto sia a Peschici che a Vieste, dove sua madre presta servizio nella Polizia Locale. I funerali si terranno nella chiesa di Sant’Antonio di Padova. La coppia, dopo una lunga relazione sentimentale, aveva recentemente festeggiato la nascita del piccolo Edoardo."La nostra comunità è profondamente scossa da questa perdita improvvisa e dolorosa. In questo momento di grande dolore, i nostri pensieri e le nostre preghiere sono rivolti alla famiglia, agli amici e a tutta la comunità. Esprimiamo la nostra più sentita vicinanza e sostegno. Ci uniamo inoltre in un augurio di pronta guarigione per la compagna, attualmente ricoverata in ospedale. Siamo fiduciosi che la sua forza e il supporto di tutti noi possano aiutarla a superare questo momento difficile. L’intera comunità di Peschici si stringe attorno alle famiglie coinvolte, offrendo il proprio affetto e sostegno in questo momento così delicato," ha dichiarato il sindaco Luigi D’Arenzo.Anche il sindaco di Vieste ha voluto esprimere il proprio cordoglio: "A nome dell’intera comunità di Vieste, porgo le più sentite condoglianze alla famiglia De Nittis per la tragica scomparsa di Vincenzo. Un ragazzo solare e pieno di vita, strappato troppo presto all’affetto dei suoi cari. Ci stringiamo al dolore di Peschici e di tutti coloro che lo conoscevano e lo amavano."La comunità si unisce in questo momento di lutto, offrendo sostegno e affetto alle famiglie coinvolte in questa tragica vicenda.