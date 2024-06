Schianto notturno tra auto e moto a Bari: un ferito

Intervento di ambulanza e Carabinieri



Sul luogo dell'incidente sono intervenuti prontamente un'ambulanza e i carabinieri. Il motociclista, ferito, è stato trasportato d'urgenza al più vicino ospedale per ricevere le cure necessarie. Le forze dell'ordine hanno avviato le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e determinare eventuali responsabilità.



La zona dell'incidente è stata temporaneamente chiusa al traffico per permettere ai soccorritori di operare in sicurezza e ai carabinieri di effettuare i rilievi del caso.

BARI - Nella notte, un grave incidente si è verificato all'incrocio tra Corso Benedetto Croce e Viale Papa Giovanni XXIII, coinvolgendo un'automobile e una moto. L'incidente ha avuto conseguenze drammatiche per il motociclista, che è finito rovinosamente sull'asfalto.L'incidente è avvenuto intorno alle 23:30, quando per cause ancora da accertare, l'auto e la moto si sono scontrate violentemente. Ad avere la peggio è stato il motociclista, che è stato immediatamente soccorso dai passanti in attesa dell'arrivo dei soccorsi.