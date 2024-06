Tragedia durante gli esami di stato all'Istituto Alberghiero Enrico Mattei di Vieste: muore tecnico informatico 54enne

Il ricordo dell'Istituto



L'Istituto Alberghiero Enrico Mattei ha voluto ricordare Matteo con un commovente messaggio sui social:



"Un’altra tragedia ha colpito questa mattina la nostra famiglia. Un malore improvviso e fulminante ha tolto dall’affetto dei suoi familiari e nostro Matteo Notarangelo, assistente tecnico del laboratorio di informatica. L’avvocato, come lo chiamavano i ragazzi con cui aveva un ottimo rapporto, si è fatto apprezzare per la sua costante disponibilità ed estrema gentilezza con cui ha svolto il suo lavoro nei due anni scolastici in cui ha lavorato presso il nostro Istituto. A sua moglie, ai suoi due figli e a tutti i suoi familiari vanno le più sentite condoglianze del Dirigente Scolastico, del personale docente, educativo, Ata e degli alunni dell’Istituto Alberghiero Enrico Mattei di Vieste."



Un uomo amato e stimato



Matteo Notarangelo era conosciuto per la sua gentilezza e disponibilità. Gli studenti lo chiamavano affettuosamente "l'avvocato", un soprannome che rifletteva il rispetto e l'affetto che aveva saputo guadagnarsi tra i giovani. Insegnanti e colleghi ne ricordano la professionalità e l’umanità, qualità che hanno lasciato un segno indelebile nell'istituto.



Il cordoglio della comunità



La notizia ha profondamente colpito non solo l'Istituto Enrico Mattei ma anche la città di Manfredonia, dove Matteo era molto conosciuto. Numerosi messaggi di cordoglio e solidarietà stanno giungendo alla famiglia in queste ore difficili, dimostrando quanto Matteo fosse apprezzato e amato.

VIESTE – Un dramma ha scosso l'Istituto Alberghiero Enrico Mattei di Vieste durante la prima prova degli Esami di Stato 2024. Matteo Notarangelo, assistente tecnico di laboratorio di informatica, è deceduto improvvisamente a causa di un malore. Nonostante l'intervento tempestivo del personale del 118, ogni tentativo di rianimazione è risultato vano.Matteo Notarangelo, 54 anni, era un volto noto e amato nell'istituto. Originario di Manfredonia, ogni giorno si spostava per raggiungere il suo posto di lavoro a Vieste. La sua improvvisa scomparsa lascia un vuoto profondo nella comunità scolastica e tra i suoi cari: Matteo lascia la moglie e due figli.