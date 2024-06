Tragedia a Lecce: l’avvocata Simona Blago muore in un incidente stradale

"Una persona sempre grata alla vita, anche se la vita proprio dolce con lei non era stata particolarmente. Una donna solare e generosa, Simona non sapeva chiedere mai, ma sapeva dare. Sempre e tanto. Simona è questo per me. Mi lascia un insegnamento importante, nonostante fosse tanto più giovane di me, sulla capacità di essere grati ogni giorno alla vita, nonostante tutto e tutti". Così in una nota la sindaca di Lecce Adriana Poli Bortone. "Avrei voluto festeggiare con lei una vittoria che ha desiderato tanto e per la quale si è impegnata spendendosi sempre. Non so se avremo più voglia di festeggiare, lei sicuramente ci direbbe di farlo anche per lei perché ogni momento va celebrato e condiviso e niente può offuscare la gioia di vivere. Beh Simona, oggi tutta questa voglia di essere solari non l’abbiamo. Non te ne avere con noi, ma oggi proprio le nuvole non riusciamo a scacciarle, nonostante il vento forte di tramontana".

LECCE - Un dramma nella notte ha sconvolto Lecce: l’avvocata Simona Blago è deceduta in seguito a un terribile incidente stradale. La donna, alla guida della sua Citroen C3, si è schiantata contro due pali nei pressi della Motorizzazione, alle porte della città e a pochi metri dalla sua abitazione.Simona Blago aveva celebrato il suo 53esimo compleanno appena 24 ore prima del tragico evento. La sera dell’incidente, stava rientrando a casa dopo aver trascorso una piacevole serata in compagnia di amici. Le prime ricostruzioni suggeriscono che possa aver perso il controllo dell’auto a causa di un malore improvviso.Sul luogo dell’incidente sono prontamente intervenuti i soccorritori del 118 e la Polizia. Nonostante i tentativi di salvarla, l’avvocata Blago è deceduta sul colpo. La salma è stata trasferita nella camera mortuaria dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce e resta a disposizione del pm di turno per ulteriori accertamenti.Simona Blago era una tifosa appassionata del Lecce, abbonata da anni e sempre presente alle partite del club giallorosso. Oltre alla sua passione sportiva, aveva partecipato attivamente all’ultima tornata elettorale, candidandosi nel partito Io Sud, una delle liste della neo sindaca Adriana Poli Bortone, ottenendo ben 137 preferenze.La tragica scomparsa di Simona Blago ha colpito duramente anche il mondo dell’avvocatura, dove era conosciuta e rispettata per la sua professionalità e dedizione. La sua perdita lascia un vuoto incolmabile nella comunità legale e tra tutti coloro che l’hanno conosciuta e apprezzata.