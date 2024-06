Tragedia nel pomeriggio a Canosa: morto un 29enne di Trani in un incidente stradale

CANOSA DI PUGLIA – Un tragico incidente stradale ha scosso la comunità nel pomeriggio di ieri. Un giovane di 29 anni, originario di Trani e residente ad Andria, ha perso la vita dopo essere rimasto coinvolto in un incidente sulla strada che collega Lavello a Canosa di Puglia.La vittima era alla guida della propria auto quando, per cause ancora in corso di accertamento, il veicolo si è ribaltato violentemente. Il 29enne è stato sbalzato fuori dall’abitacolo, subendo gravi traumi. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori del 118, purtroppo, per il giovane non c'è stato nulla da fare.Sul luogo dell'incidente sono intervenute anche le forze dell'ordine, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica esatta dell'accaduto e determinare eventuali responsabilità.L'intera comunità di Andria e Trani si stringe attorno alla famiglia del giovane in questo momento di profondo dolore.