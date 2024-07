Acciaierie d'Italia in AS chiarisce le modalità di pagamento ai creditori

TARANTO - Acciaierie d'Italia in Amministrazione Straordinaria (AS) intende fare chiarezza riguardo alle notizie diffuse oggi da alcuni organi di stampa. L'azienda precisa che il credito alle aziende dell'indotto verrà pagato al 70% da SACE immediatamente e non in 20 rate, come erroneamente riportato.

La rateazione di 20 mesi si riferisce invece alla modalità con cui Acciaierie d'Italia rimborserà a sua volta a SACE l’importo del credito. Questo significa che le aziende dell'indotto riceveranno subito il 70% del loro credito, mentre Acciaierie d'Italia rimborserà l'importo a SACE in 20 rate mensili.

L'azienda ribadisce il proprio impegno a garantire il corretto e tempestivo pagamento dei crediti alle imprese dell'indotto, assicurando al contempo la massima trasparenza nelle operazioni finanziarie.