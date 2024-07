Autisti soccorritori 118 Taranto, Scalera: 'La prossima settimana sarà finalmente pubblicato il bando di concorso'

BARI - Si sono appena conclusi i lavori della III Commissione Sanità in cui si è discusso sulla questione relativa all’assunzione di autisti soccorritori da impiegare nel servizio 118. All’appello mancano 39 unità che da un anno attendono di conoscere il loro futuro lavorativo.La prossima settimana sarà pubblicato finalmente il bando di concorso, così come anticipato in commissione dall’Amministratore Unico di Sanitaservice, il dott. Giuseppe Pulito che, accogliendo le mie richieste sui requisiti da inserire nello stesso bando, richieste che, tra l’altro, hanno trovato pieno sostegno e condivisione anche nelle parole del Dott. Mario Balzanelli, Direttore del Servizio 118 metteranno fine a questa lunga telenovela. Sono molto soddisfatto – ha concluso il Consigliere Regionale Antonio Paolo Scalera (La Puglia Domani) – che quanto da me oggi sollevato in Commissione sanità abbia trovato accoglimento e sostegno da parte anche dei rappresentanti sindacali. La situazione del servizio 118 Taranto con il passare dei giorni e con la stagione estiva ormai nel pieno ha bisogno di trovare nuove energie prima che, a causa di turni massacranti e operatori allo stremo delle forze, il servizio possa implodere.La nostra provincia durante l’estate si arricchisce di numerosi turisti che, anno dopo anno diventano sempre più numerosi e scelgono la nostra accogliente e bellissima terra per trascorrere le loro vacanze. Oggi, credo, si sia scritta una pagina nuova nella sanità jonica, una sanità che ha bisogno di interventi urgenti e straordinari, perché straordinaria è la situazione di Taranto e della sua provincia che la stessa Regione Puglia di recente ha dichiarato essere al centro di una vera e propria emergenza.Sarà mia cura attenzionare che il tutto avvenga entro pochi giorni e farò sentire il mio fiato sul collo di chi è tenuto a dare risposte a queste criticità”.