Incendio in palazzina a Putignano, in moto macchina soccorsi

PUTIGNANO - Ieri sera, un incendio di vaste proporzioni ha colpito un appartamento situato nel centro di Putignano, tra via Derna e corso Umberto I. Le fiamme, che si sono propagate rapidamente, hanno richiesto l’intervento urgente dei vigili del fuoco provenienti da Putignano, Monopoli e Bari.Grazie alla tempestività e all'efficacia dell'intervento, i vigili del fuoco sono riusciti a domare l'incendio e a mettere in sicurezza l'edificio, evitando che le fiamme si estendessero ulteriormente. Le operazioni di spegnimento sono state complesse e hanno richiesto diverse ore di lavoro intenso.Per precauzione, tre abitazioni adiacenti sono state evacuate. Gli abitanti sono stati prontamente assistiti e messi al sicuro. La macchina dei soccorsi si è messa immediatamente in moto, coinvolgendo non solo le forze dell’ordine e i vigili del fuoco, ma anche la comunità locale, che ha offerto supporto e assistenza agli sfollati.La causa dell’incendio è ancora in fase di accertamento, e le autorità competenti stanno conducendo le indagini per stabilire l'origine del rogo. Fortunatamente, non si segnalano feriti, ma i danni materiali all'appartamento colpito sono ingenti.