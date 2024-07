Incidente all’alba sulla SS16: traffico bloccato tra Mola e Torre a Mare

BARI - Questa mattina, all’alba, un grave incidente stradale ha coinvolto due veicoli sulla SS16, in direzione Bari, tra Mola e Torre a Mare. L’impatto violento ha distrutto entrambi i veicoli, uno dei quali è rimasto fermo al centro della carreggiata, causando la chiusura del tratto di strada per più di un’ora.Le auto incolonnate hanno dovuto effettuare un'inversione di marcia, con conseguenti disagi per molti automobilisti. Sul posto sono intervenuti prontamente gli agenti della Polizia Stradale e i sanitari del 118.Il bilancio dell'incidente conta diversi feriti, tutti ospedalizzati. Fortunatamente, le loro condizioni non risultano gravi.