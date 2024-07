Incidente stradale sulla Cozze-Conversano: donna gravemente ferita

CONVERSANO - Questa mattina si è verificato un grave incidente stradale sulla strada che collega Cozze a Conversano. L'incidente è avvenuto all'altezza di un curvone, nei pressi di una stazione di servizio.

Dinamica dell'incidente

L'incidente ha coinvolto due automobili che, per cause ancora in corso di accertamento, si sono scontrate violentemente in prossimità della curva. L'impatto è stato particolarmente violento, causando gravi danni ai veicoli coinvolti.

Conseguenze e interventi

Una donna è rimasta gravemente ferita nell'incidente. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorritori del 118, che hanno prestato le prime cure alla donna prima di trasportarla d'urgenza in ospedale. Le sue condizioni sono gravi, ma al momento non si hanno ulteriori dettagli sul suo stato di salute.

Intervento delle Forze dell'Ordine

La Polizia Locale di Conversano è intervenuta sul luogo dell'incidente per effettuare i rilievi del caso e gestire la viabilità, che ha subito rallentamenti a causa del sinistro. Gli agenti stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell'incidente e accertare eventuali responsabilità.

Sicurezza stradale

L'incidente di oggi riporta l'attenzione sull'importanza della sicurezza stradale, specialmente in tratti di strada notoriamente pericolosi come quello della Cozze-Conversano. Si raccomanda agli automobilisti di prestare la massima attenzione alla guida, rispettare i limiti di velocità e mantenere una distanza di sicurezza adeguata per evitare simili incidenti.