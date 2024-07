ITS Academy Turismo Puglia: domani la presentazione di nuovi corsi

BARI - Sono in programma due percorsi ITS nelle sedi di Bari e Trani grazie alla partnership con Confindustria Puglia e Confindustria Bari BAT Sezione Turismo – ITS Academy Turismo Puglia. International Hospitality and Tourism Management 4.0 (Bari) Wellness and spa Hospitality management (Trani).La conferenza stampa di presentazione si terrà il 23 luglio 2024 alle ore 12,30 presso la Sala Comitato nella sede di Confindustria in via Amendola 1725 a Bari.Marina Lalli – Presidente Federturismo Confindustria (presidente vicaria di Confindustria Bari-Bat)Giuseppa Antonaci - Presidente ITS Academy Turismo PugliaMassimo Salomone - Presidente sezione Turismo Confindustria Bari-Bat (Coordinatore turismo Confindustria Puglia)