Putignano, il sindaco Michele Vinella presenta la nuova giunta comunale tra innovazione e continuità

PUTIGNANO - Questa mattina, nel suggestivo chiostro comunale di Putignano, il neo eletto Sindaco Michele Vinella ha ufficialmente presentato la nuova Giunta comunale a soli quindici giorni dalla sua proclamazione. La squadra, composta da cinque assessori e assessore, rappresenta un mix equilibrato di esperienza e novità, con l’obiettivo di offrire un contributo significativo per il bene della città.

La squadra di Governo

La nuova Giunta del Comune di Putignano è stata selezionata con criteri di competenza e visione, tenendo conto dei risultati elettorali. "In queste due settimane ci siamo confrontati in modo costruttivo per trovare una sintesi rappresentativa ed efficace", ha dichiarato il Sindaco Vinella. La squadra comprende:

Michele Vinella (1993), Sindaco con deleghe a: Urbanistica Pubblica Istruzione Sport Partecipazione

Marco Certini (1986), Vicesindaco con deleghe a: Politiche agricole Mobilità, viabilità e polizia municipale Attività produttive, commercio e zona industriale

Raffaella Bianco (1973), con deleghe a: Lavori pubblici e infrastrutture Gestione e manutenzione del patrimonio Tutela del paesaggio

Mariano T. Intini (1987), con deleghe a: Innovazione culturale e turismo Ambiente e gestione dei rifiuti Gestione dei beni socio-culturali e parchi pubblici Sviluppo economico e politiche europee Centro cittadino

Gianluca Miano (1976), con deleghe a: Coesione e inclusione sociale Politiche del lavoro Politiche giovanili

Giovanna Verna (1968), con deleghe a: Bilancio e tributi Trasparenza



Una visione rivoluzionaria

La nuova Giunta prevede una modalità di distribuzione delle deleghe che favorisce l’interdisciplinarietà e la collaborazione tra assessorati per migliorare la qualità della vita dei cittadini. "Questa squadra rappresenta al meglio e valorizza la diversità della coalizione," ha affermato Vinella. Le deleghe principali che resteranno in capo al Sindaco includono l’urbanistica, la pubblica istruzione, lo sport e la partecipazione.

Incarichi speciali e nuovi consiglieri

Anna Caldi, fidata collaboratrice di Vinella, avrà un incarico speciale e gratuito per curare i rapporti con le scuole del territorio. Inoltre, a seguito delle nomine di Certini e Intini, subentrano nel Consiglio Comunale Angela Maria Genco e Angelica Arragone, aumentando così la presenza femminile a quota quattro.

Dichiarazioni degli assessori

Marco Certini: "Metterò al servizio di Putignano tutta la mia serietà e impegno per risolvere problemi."

Raffaella Bianco: "Svolgerò il mio incarico con senso di responsabilità e massimo impegno, ponendo attenzione alle opere in corso e ai piccoli interventi ordinari."

Mariano Intini: "Condurrò il mio ruolo con dedizione e condivisione, prestando attenzione alle realtà del nostro territorio."

Gianluca Miano: "L'idea è creare relazioni di fiducia per costruire azioni di lotta alle povertà e tutela dei più fragili."

Giovanna Verna: "Intendo il mio ruolo come un vero supporto a tutti gli assessorati e al Sindaco."

Prossimi appuntamenti

Il primo Consiglio Comunale è convocato per lunedì 15 luglio alle ore 18:30 nel Chiostro Comunale. Tra i punti all’ordine del giorno vi sono la votazione del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio. L’Amministrazione dovrà inoltre approvare le tariffe TARI entro il 20 luglio, una scadenza non prorogabile.

Con questa nuova squadra, il Sindaco Michele Vinella mira a un’amministrazione corale e inclusiva, capace di rispondere efficacemente alle esigenze della cittadinanza e di realizzare un programma ambizioso per Putignano.