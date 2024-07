Sorpresi due giovani pusher sul lungomare di Bari: arrestati dalla Polizia Locale

BARI - Sabato pomeriggio sul lungomare di Bari, due giovani di 20 anni sono stati sorpresi dalla Polizia Locale mentre spacciavano hashish. Gli agenti, insospettiti da alcuni movimenti sospetti, sono intervenuti tempestivamente, sequestrando circa 120 grammi di hashish suddivisi in piccoli panetti, oltre a cellulari, un'auto e denaro contante.L'intervento della Polizia Locale ha portato al fermo e all'arresto dei due giovani per detenzione ai fini di spaccio e spaccio di sostanze stupefacenti. Gli acquirenti delle sostanze sono stati segnalati al Prefetto, conformemente alle procedure previste dalla legge.I due ventenni sono stati processati per direttissima davanti all’autorità giudiziaria, che ha convalidato gli arresti. Per uno dei giovani è stata disposta la misura prescrittiva dell'obbligo di firma presso un ufficio di polizia. Per l’altro, invece, è stato stabilito l'avvio a misure alternative e rieducative.L'operazione della Polizia Locale sul lungomare di Bari rappresenta un importante passo nella lotta contro lo spaccio di sostanze stupefacenti, un fenomeno che continua a minacciare la sicurezza e la salute dei cittadini, soprattutto dei più giovani. Grazie all'attenzione e alla prontezza degli agenti, è stato possibile interrompere un'attività illegale e inviare un segnale forte contro la diffusione di droghe nella città.Continua l'impegno delle forze dell'ordine per garantire un ambiente più sicuro e per contrastare il traffico di stupefacenti, promuovendo al contempo misure rieducative per i giovani coinvolti in attività illecite.