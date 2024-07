Tragedia sulla SS172: incidente mortale a Locorotondo

LOCOROTONDO - Un grave incidente stradale si è verificato questo pomeriggio a pochi chilometri da Locorotondo, sulla SS172 che porta a Laureto di Fasano. La tragedia ha coinvolto un fuoristrada e una moto, causando la morte del 19enne Vito Laghezza, residente ad Alberobello.

La dinamica dell'incidente

Secondo le prime ricostruzioni, il giovane Laghezza ha perso il controllo della sua moto, cadendo rovinosamente sulla strada. Purtroppo, in quel momento, una Range Rover condotta da un turista sopraggiungeva, schiacciando il ragazzo contro un muretto. L'impatto è stato fatale per il giovane motociclista.

Intervento dei soccorsi

La scena dell'incidente ha richiesto l'intervento urgente dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Putignano, turno B. Il giovane è rimasto intrappolato tra le lamiere, rendendo necessario l'uso di attrezzature speciali per estrarlo. Purtroppo, nonostante gli sforzi dei sanitari del 118 accorsi sul luogo, per Vito Laghezza non c'è stato nulla da fare. I medici hanno potuto solo constatarne il decesso.

Un dolore incolmabile

La comunità di Alberobello è sconvolta dalla notizia della tragica perdita di un giovane concittadino. Vito Laghezza era conosciuto e benvoluto da tutti, e la sua morte ha lasciato un vuoto profondo tra amici e familiari.

Le autorità indagano

Le autorità competenti stanno ora indagando per chiarire le esatte circostanze dell'incidente. Al momento, si cerca di comprendere meglio la dinamica e le cause che hanno portato alla caduta del giovane motociclista e al successivo schiacciamento da parte del fuoristrada.