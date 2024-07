Tragedia sull'A14: van si ribalta tra Acquaviva delle Fonti e Bari Sud

BARI - Una tragica notizia arriva dall'autostrada A14, all'altezza di Acquaviva delle Fonti e Bari Sud. Un grave incidente ha coinvolto un van che si è ribaltato mentre si trovava sulla corsia di sorpasso. A bordo del veicolo viaggiavano diverse persone, tutte straniere secondo le prime informazioni raccolte.Purtroppo, una donna ha perso la vita nello schianto. Il bilancio dell'incidente conta inoltre sette feriti, tra cui un minore. Due dei feriti versano in condizioni gravi. Sul luogo dell'incidente sono immediatamente intervenuti gli agenti della polizia stradale e il personale medico del 118 per prestare soccorso ai feriti e gestire la situazione di emergenza.A causa dell'incidente, il tratto autostradale interessato è stato chiuso al traffico per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell'accaduto.Le autorità competenti stanno indagando per determinare le cause esatte che hanno portato al ribaltamento del van. Nel frattempo, gli automobilisti sono invitati a prestare attenzione e a seguire le indicazioni delle forze dell'ordine per evitare ulteriori disagi e garantire la sicurezza stradale.