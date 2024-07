Trinitapoli, le proposte del Gruppo consiliare 'Trinitapoli Buona Politica' nel consiglio comunale del 17 Luglio

Tra le principali mozioni presentate, il gruppo ha dichiarato la propria contrarietà alla legge 86/2024 sull’autonomia regionale differenziata. Inoltre, attraverso interpellanze al sindaco e agli assessori competenti, "Trinitapoli Buona Politica" ha sollecitato l'organo esecutivo su varie problematiche urgenti, tra cui:

Manutenzione Stradale e Sicurezza : Richiesta di interventi urgenti per la sicurezza della circolazione in diverse aree cittadine, come via del Lazzaretto, via Sibilla Aleramo e viale Vittorio Veneto, dove i sampietrini rimossi rappresentano un pericolo. Anche la potatura della pista ciclabile e la manutenzione delle torrette di avvistamento nella zona umida sono state indicate come priorità.

: Richiesta di interventi urgenti per la sicurezza della circolazione in diverse aree cittadine, come via del Lazzaretto, via Sibilla Aleramo e viale Vittorio Veneto, dove i sampietrini rimossi rappresentano un pericolo. Anche la potatura della pista ciclabile e la manutenzione delle torrette di avvistamento nella zona umida sono state indicate come priorità. Ripristino dell'Ufficio Postale : Il gruppo ha sottolineato la necessità di sollecitare rapidamente i lavori di ripristino dell'ufficio postale cittadino, chiuso da tre mesi a seguito dell'esplosione provocata allo sportello bancomat, causando notevoli disagi alla comunità.

: Il gruppo ha sottolineato la necessità di sollecitare rapidamente i lavori di ripristino dell'ufficio postale cittadino, chiuso da tre mesi a seguito dell'esplosione provocata allo sportello bancomat, causando notevoli disagi alla comunità. Applicazione del Codice Antimafia: Proposta di applicare l'articolo 101, comma 2 del Codice Antimafia, utilizzando per tutta la durata del mandato la stazione unica appaltante per le procedure di evidenza pubblica del comune.

Durante la discussione sulle scadenze della TARI, il gruppo ha proposto di offrire un'alternativa per il pagamento delle rate, suggerendo l'utilizzo del sistema CBILL PAGOPA, particolarmente utile dato il precario funzionamento dell'ufficio postale locale.

Inoltre, il gruppo "Trinitapoli Buona Politica" ha avanzato un emendamento per innalzare il limite ISEE a 7.500 euro per i nuclei familiari con almeno un componente con invalidità al 100%, al fine di garantire la riduzione della TARI e aiutare le famiglie in difficoltà. Tuttavia, l'emendamento è stato rigettato dalla maggioranza, che ha anche mostrato indifferenza verso le altre richieste del gruppo di opposizione per evitare l'aumento della TARI, che quest'anno vedrà una crescita di oltre 100mila euro, gravando ulteriormente sulle tasche dei cittadini di Trinitapoli. Il gruppo ha inoltre sollevato dubbi sulle motivazioni dietro l'apparente inefficacia del riciclo dell'alluminio, che non sembra ricevere compensi come accade per vetro e plastica.

Il consiglio comunale ha dunque registrato un confronto acceso tra maggioranza e opposizione, con quest'ultima determinata a portare avanti le proprie istanze a favore della comunità.