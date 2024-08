A Torricella si accende la sfida tricolore per il Campionato Italiano ACI Sport

TARANTO - Sulla linea di partenza del mini autodromo Pista Fanelli di Torricella, in provincia di Taranto, ci saranno tutti i candidati al titolo italiano Formula Challenge ACI Sport 2024 che domani si sfideranno nel 6° Trofeo “Mare e Motori”, organizzato dall’ASD La Fenice e dalla Basilicata Motorport.

Sono quarantacinque i piloti che, dopo lo stop estivo, non vedono l’ora di tornare a correre sui 1350 mt del singolare tracciato jonico per la prova valida anche come tappa del 21° Campionato Interregionale CPB (Campania, Puglia, Basilicata) e hanno già promesso battaglia.

Primo tra tutti il campione italiano in carica, il pugliese di Fasano Donato Argese, che per la prima volta in carriera partirà con il numero uno di gara sulla fiancata della Radical SR4 Suzuki 1400 dei fratelli D’Amico con la consapevolezza di dover tenere testa a due concorrenti più temibili, ovvero i campani della scuderia Vesuvio Romeo Cioffi, su Radical Prosport, e Pasquale Amatruda, al debutto sul tracciato pugliese su Radical SR4.

Il portacolori della Fasano Corse attualmente è al secondo posto nella classifica generale tricolore dietro al leccese della scuderia Casarano Rally Team Nicolò Pezzuto, che tenterà di consolidare la leadership al volante del suo Kart cross Yacar dovendosi anche difendere dall’attacco dal corregionale di Alberobello Lorenzo Mansueto, per la New Apulia Corse su vettura analoga e terzo in graduatoria provvisoria.

Tornando alla contesa tra le sport prototipi, un altro “papabile” al podio assoluto del Mare e Motori è l’Under 23 di Monopoli Francesco Rollo, anch’egli su Radical SR4 1400, così come saranno da seguire le prestazioni dei lucerini Giuseppe Palumbo, al volante della sua Chiavenuto Suzuki, e la figlia Milena, con la Viali di famiglia attualmente al comando della classifica femminile, e del locale di Martina Franca Giuseppe Miola, su Viali Suzuki. Completano la schiera della “ladies” la plurititolata campionessa italiana Giulia Candido, di Furore (SA) su Peugeot 106 Gruppo N, e la potentina Paola Pepe su Citroen Saxo RS. Sono tre gli sfidanti in E2 SS: Antonio Lavieri su F3 Dallara Opel, Carmine Barbone su Formula Gloria B5 ed Antonio Colucci su Formula Arcobaleno. E’ particolarmente agguerrito e consistente il nuvolo degli spettacolari Kart cross Yacar che, oltre ai già annunciati Pezzuto e Mansueto, sarà rappresentato dai driver Giovanni Cutro, Pietro Todaro, Giuseppe Maggi e dalla giovanissima abruzzese Francesca Remigio, proveniente da “Esperienze in Pista” e, assistita dal Team Ciracì Motorsport, per la prima volta in Puglia dopo il debutto assoluto di giugno nella prova tricolore di Sarno. Sarà da seguire con grande interesse il numeroso gruppo N, con dieci concorrenti iscritti, anche in chiave campionato, la cui classifica- lo ricordiamo- si compone con i punteggi della migliore prestazione in rapporto alla classe di appartenenza ed al numero dei partecipanti nella classe in gara. Tra le “stradali”, in otto formano il gruppo Racing Start e in quattro la RS Plus. Quattro anche le vetture E1 Italia presenti alla competizione. Confronto a due nelle bicilindriche tra la Fiat 126 di Davide Azzolini e la 500 condotta dal debuttante 16enne fasanese Pietro Semeraro mentre Francesco Marotta, della Casarano Rally Team, rappresenterà in solitaria il gruppo Speciale Slalom su Peugeot 106 1.6.

Il programma della corsa inizierà alle 9.15 di domenica 1° settembre con il briefing piloti tenuto dal direttore di gara Carmine Capezzera. Alle 9.40 sarà dato il via alla prova di qualificazione seguita da tre manche (la classifica finale verrà redatta sommando le migliori due prestazioni di ciascun pilota) e, alle 16.30 circa, dalla premiazione. Le informazioni sulla gara sono disponibili sulla pagina Facebook Basilicata Motorsport e sull’app Sportity (codice Albodigara).