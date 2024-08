Bari, 33° anniversario dell’indipendenza dell'Ucraina: la bandiera blu e gialla sulla facciata di Palazzo di Città

BARI - In occasione del 33° anniversario dell’indipendenza dall’Unione Sovietica che si celebra oggi, sulla facciata di Palazzo di Città sventola la bandiera blu e gialla dello Stato ucraino.Accogliendo la richiesta dell’associazione “Uniti per l’Ucraina”, il Comune di Bari intende così, per il terzo anno consecutivo, testimoniare la vicinanza del territorio al popolo ucraino in un momento drammatico per il Paese.“In linea con le attività solidali che sin da subito l’amministrazione comunale ha portato avanti in questi ultimi anni nei confronti della martoriata popolazione ucraina - commenta il sindaco Vito Leccese - intendiamo manifestare tutto il nostro affetto nei confronti di una nutrita comunità di persone giunte a Bari dallo scoppio del conflitto. Il nostro augurio è che la diplomazia torni svolgere il prima possibile un ruolo di primo piano e che si possa giungere al più presto alla pace tra i due popoli”.