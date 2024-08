Foggia, 63enne trovata morta in casa: il decesso risale a dieci giorni fa

FOGGIA - A Foggia, una donna di 63 anni è stata trovata morta nella sua abitazione, dove viveva da sola. La morte, che sembrerebbe essere avvenuta per cause naturali, risalirebbe a circa dieci giorni prima del ritrovamento. Secondo le prime informazioni, la donna, una pensionata, non aveva parenti stretti.L'allarme è stato dato da un conoscente, che si è rivolto ai carabinieri dopo diversi tentativi infruttuosi di mettersi in contatto con lei. Sul corpo della donna, l'ispezione preliminare non ha rilevato segni di violenza. "Non ci siamo accorti di nulla", ha commentato un'inquilina del palazzo, sottolineando che solo il giorno prima si erano rese necessarie le forze dell'ordine per accertare l'accaduto.Questo episodio ricorda un altro tragico evento avvenuto a Foggia lo scorso marzo, quando il corpo senza vita di una 70enne fu ritrovato in un box alla periferia della città dopo che non si avevano sue notizie da due mesi. Anche in quel caso, fu un'amica a dare l'allarme.