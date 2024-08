Giorgia Meloni in vacanza a Ceglie Messapica: Fermento nella piccola comunità pugliese

CEGLIE MESSAPICA - Ceglie Messapica, una tranquilla località nelle campagne della provincia di Brindisi, è al centro dell'attenzione mediatica in questi giorni. La premier Giorgia Meloni ha scelto di trascorrere qui alcuni giorni di vacanza, attirando cronisti e curiosi nonostante il clima rovente di agosto. Meloni ha passato la notte presso la masseria Beneficio, un luogo che sembra aver eletto a suo rifugio personale per ricaricarsi dalle fatiche del governo.La presidente del Consiglio è giunta in Puglia ieri, facendo tappa a Borgo Egnazia, il lussuoso resort che ha ospitato il G7 lo scorso giugno, per una cena. Successivamente, si è trasferita nella masseria, situata tra gli ulivi secolari, dove spera di trovare un po' di tranquillità. Con lei c'è sua figlia Ginevra e, presumibilmente, anche sua sorella Arianna Meloni e suo marito, il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida. Non è escluso che l'ex compagno Andrea Giambruno possa unirsi a loro, come la stessa premier aveva accennato in una recente intervista. Si attende anche l'arrivo del sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato, originario della Puglia.A Ceglie Messapica, l'arrivo di Meloni ha suscitato un grande fermento tra i residenti e i commercianti locali. Molti sperano di poter incontrare la premier e magari scattare un selfie con lei, come già accaduto durante la sua visita l'anno scorso. La presenza della presidente del Consiglio rappresenta un'occasione di grande visibilità per il piccolo comune pugliese.Non lontano, in Salento, si trova anche il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini, che sta trascorrendo le sue vacanze estive nella regione. Non è da escludere che, come accaduto lo scorso anno, Meloni e Salvini possano incontrarsi proprio nella masseria Beneficio per discutere delle principali questioni dell'agenda di governo in un ambiente più rilassato, lontano dalle pressioni di Roma.L'arrivo di Meloni in Puglia, e il possibile incontro con Salvini, rappresentano un momento di tregua dal turbinio della politica nazionale, ma anche un'opportunità per riflettere sulle sfide future in un clima sereno, immersi nella bellezza della campagna pugliese.