Bari invasa dai turisti, ma anche dei rifiuti: SOS Città denuncia il degrado a Pane e Pomodoro

BARI - Bari, una delle principali mete turistiche della Puglia, sta affrontando un serio problema di degrado ambientale, proprio nei pressi della famosa spiaggia cittadina Pane e Pomodoro. L’area parcheggio adiacente, un luogo attraversato quotidianamente da centinaia, se non migliaia di cittadini e visitatori, si è trasformata in una discarica a cielo aperto. La denuncia arriva da Danilo Cancellaro e Dino Tartarino, Presidente e Vicepresidente di Sos Città, un'associazione da sempre impegnata nella tutela dell'ambiente e nella lotta contro le discariche illegali."Quest'area parcheggio è ormai sommersa da rifiuti di ogni genere: bottiglie di vetro, residui di cibo e immondizia sono sparsi ovunque", affermano Cancellaro e Tartarino. "Questo purtroppo è il biglietto da visita che Bari lascia ai turisti che vengono a visitare la nostra città". Le immagini del degrado sono eloquenti e rappresentano non solo l’inciviltà di alcuni cittadini, ma anche la mancanza di azioni efficaci per risolvere il problema.La situazione è ancora più critica considerando che questa zona, così come l’intero Parco Perotti, è stata da anni un ricettacolo di rifiuti senza che siano stati presi provvedimenti concreti per arginare il fenomeno. È paradossale, sottolineano i rappresentanti di Sos Città, che questa condizione di degrado sia tollerata nonostante la presenza di numerosi turisti e di diversi uffici comunali nelle vicinanze.Cancellaro e Tartarino lanciano un appello al neo sindaco Vito Leccese, esortandolo a intervenire immediatamente per ripulire l’area e a sviluppare soluzioni durature per garantire decoro e pulizia in tutta la città. "Da un sindaco con un forte impegno ambientalista ci aspettiamo grandi cose per il bene di Bari," concludono i due, assicurando che Sos Città continuerà a lavorare al fianco delle istituzioni per individuare e risolvere le criticità legate all’ambiente urbano.La situazione è urgente e richiede un intervento immediato, affinché Bari possa presentarsi ai turisti e ai cittadini come una città accogliente e pulita, degna del suo ruolo di importante destinazione turistica.