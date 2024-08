Giovane morto a Santa Sabina: due settimane fa era scomparso il padre

BUSTO ARISIZIO - Il Comune di Busto Arsizio è in lutto dopo la tragica notizia della morte di Lorys Bellapianta, un giovane di 19 anni originario del paese lombardo, avvenuta a Torre Santa Sabina, nella marina di Carovigno (Brindisi). Il ragazzo, che si trovava in vacanza con alcuni amici, è deceduto in un tragico incidente stradale, dopo essere stato sbalzato fuori da un'auto in corsa.Lorys avrebbe compiuto 20 anni a dicembre, ma il destino crudele lo ha strappato alla vita troppo presto, lasciando la sua famiglia e l'intera comunità di Busto Arsizio in un profondo dolore. Questo ennesimo lutto colpisce duramente la famiglia Bellapianta, che solo due settimane fa aveva perso il padre, Luigi Bellapianta, a causa di una grave malattia.La famiglia Bellapianta è ben conosciuta a Busto Arsizio, e il dramma che li ha colpiti ha suscitato una grande ondata di solidarietà e vicinanza. La madre di Lorys, Raffaella, era stata unita in matrimonio con Luigi prima della pandemia, in una cerimonia presieduta dalla vicesindaca di Busto, Manuela Maffioli."Con il sindaco Emanuele Antonelli, anche a nome dell'amministrazione comunale, ci stringiamo alla nostra concittadina Raffaella, ferita così spietatamente in poco tempo come moglie e madre, e abbracciamo con lei il piccolo Devis, fratello di Lorys," ha dichiarato la vicesindaca Maffioli. "L'amministrazione è e sarà vicino alla famiglia in questo terribile momento per ogni supporto possibile."L'intera comunità di Busto Arsizio si unisce al cordoglio per la famiglia Bellapianta, colpita da una serie di eventi tragici che hanno segnato indelebilmente la loro vita. Le istituzioni locali hanno assicurato il loro sostegno alla famiglia in questo difficile momento, esprimendo solidarietà e vicinanza a Raffaella e al piccolo Devis.